Лавров: Москва отмечает важность поддержки внешними игроками прекращения огня в Сирии

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва отмечает важность поддержки внешними игроками линии на укрепление прекращения огня в Сирии, после чего можно будет сосредоточиться на коллективной борьбе с терроризмом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом.
"Из других аспектов ситуации в регионе отмечу усилия, которые сейчас предпринимаются по сирийскому урегулированию. Этим усилиям был придан дополнительный позитивный импульс в результате инициатив России, Турции и Ирана по введению режима прекращения огня, созданию зон деэскалации, - сказал он. - Реализация этих инициатив будет обсуждаться в Астане".
По словам Лаврова, основные внешние игроки заявляют о поддержке этой линии.
"Если такая поддержка материализуется, то мы действительно сможем устойчиво консолидировать наметившееся прекращение боевых действий между правительством и вооруженной оппозицией, тогда все коллективно сможем сосредоточиться на подавлении террористической угрозы, которая сохраняется и в отношении Ливана", - отметил глава МИД РФ.