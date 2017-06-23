Лавров: Москва отмечает важность поддержки внешними игроками прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва отмечает важность поддержки внешними игроками линии на укрепление прекращения огня в Сирии, после чего можно будет сосредоточиться на коллективной борьбе с терроризмом. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом.

"Из других аспектов ситуации в регионе отмечу усилия, которые сейчас предпринимаются по сирийскому урегулированию. Этим усилиям был придан дополнительный позитивный импульс в результате инициатив России, Турции и Ирана по введению режима прекращения огня, созданию зон деэскалации, - сказал он. - Реализация этих инициатив будет обсуждаться в Астане".

По словам Лаврова, основные внешние игроки заявляют о поддержке этой линии.

"Если такая поддержка материализуется, то мы действительно сможем устойчиво консолидировать наметившееся прекращение боевых действий между правительством и вооруженной оппозицией, тогда все коллективно сможем сосредоточиться на подавлении террористической угрозы, которая сохраняется и в отношении Ливана", - отметил глава МИД РФ.