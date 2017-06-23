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Слуцкий: в Госдуме берут курс на возобновление контактов с Европарламентом

Политика
23 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В ГД прошла встреча с делегацией фракции Европарламента "Европа наций и свобод"

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума берет курс на возобновление контактов с Европарламентом. Об этом заявил в пятницу председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи с делегацией фракции Европарламента "Европа наций и свобод", которая прибыла в Москву 22 июня.

"Мы взяли курс на форсированное возобновление контактов с Европейским парламентом и со всеми парламентариями, которые рассчитывают на скорейшее улучшение отношений с Россией и не мыслят себе будущее Европы без самых теснейших связей с нашей страной, в том числе в плоскости парламентской дипломатии", - сказал глава комитета. "Будем работать. Думаю, что такие визиты станут регулярными на площадке Госдумы", - пообещал Слуцкий.

По его словам, в рамках своего визита в Россию европарламентарии провели переговоры в Государственной думе, в МИД РФ, встретились с представителями гражданского общества. "Произошел содержательный обмен мнениями, в частности, на встрече с депутатами Госдумы во главе в первым вице-спикером Иваном Мельниковым. Наши взгляды на будущее Европы во многом совпадают. Мы приветствуем конструктивный настрой фракции "Европа наций и свобод" на сотрудничество с Россией", - заключил Слуцкий.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
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