Слуцкий: в Госдуме берут курс на возобновление контактов с Европарламентом

Трамп недоволен, что в расследовании спецпрокурора по РФ участвуют сторонники КлинтонМеждународная панорама 23 июня, 17:00
В Братске построят 74 тыс. кв. м жилья к 1 сентябряНовости партнеров 23 июня, 16:55
Бухта номер ноль: как заброшенный город на Камчатке стал популярен у туристовВ стране 23 июня, 16:55
На tass.ru пройдет онлайн-конференция на тему "Финансовая господдержка предпринимателей"Онлайн-конференции 23 июня, 16:51
Базу для сборной России по скалолазанию построят в Крыму до 2020 годаСпорт 23 июня, 16:42
Орнелла Мути рассказала, что у нее много проектов, связанных с РоссиейКультура 23 июня, 16:33
Роскомнадзор: Telegram предоставляет возможности для общения террористам и преступникамЭкономика и бизнес 23 июня, 16:33
Непомнящий: сборная России по футболу находит свою игру, это вселяет огромный оптимизмСпорт 23 июня, 16:33
Слуцкий: в Госдуме берут курс на возобновление контактов с ЕвропарламентомПолитика 23 июня, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума берет курс на возобновление контактов с Европарламентом. Об этом заявил в пятницу председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи с делегацией фракции Европарламента "Европа наций и свобод", которая прибыла в Москву 22 июня.
"Мы взяли курс на форсированное возобновление контактов с Европейским парламентом и со всеми парламентариями, которые рассчитывают на скорейшее улучшение отношений с Россией и не мыслят себе будущее Европы без самых теснейших связей с нашей страной, в том числе в плоскости парламентской дипломатии", - сказал глава комитета. "Будем работать. Думаю, что такие визиты станут регулярными на площадке Госдумы", - пообещал Слуцкий.
По его словам, в рамках своего визита в Россию европарламентарии провели переговоры в Государственной думе, в МИД РФ, встретились с представителями гражданского общества. "Произошел содержательный обмен мнениями, в частности, на встрече с депутатами Госдумы во главе в первым вице-спикером Иваном Мельниковым. Наши взгляды на будущее Европы во многом совпадают. Мы приветствуем конструктивный настрой фракции "Европа наций и свобод" на сотрудничество с Россией", - заключил Слуцкий.