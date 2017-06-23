Единоросс предложит проводить встречи с Бортниковым как минимум раз в год

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев указал на эффективность встречи депутатов Госдумы с руководителем ФСБ Александром Бортниковым для последующей подготовки законодательных инициатив по обеспечению информационной безопасности и считает, что встречи с главой ФСБ должны проходить не менее одного раза в год.

В пятницу в Госдуме состоялось выступление директора ФСБ Александра Бортникова по вопросам обеспечения информбезопасности РФ. Встреча депутатов с главой спецслужбы прошла в закрытом для прессы режиме.

"Учитывая содержательность, пользу выступления [ Александра] Бортникова, а также необходимость своевременной реакции на стремительно меняющиеся информационные технологии, считаю, что встречи с руководством ФСБ должны быть регулярными. Планирую предложить фракции "Единая Россия" приглашать Бортникова выступать в нижней палате с докладами не менее одного раза в год", - сказал Шхагошев сегодня ТАСС.

Депутат подчеркнул, что "правоохранительные органы реализуют массу программ, которые диктуются как раз вызовами со стороны Запада и хакерскими кампаниями". "Если не работать на опережение, всегда будут угрозы, вмешательства в информационную политику. Крайне важно вовремя реагировать на эти вызовы. Уверен, что выступление Бортникова в Госдуме в среднесрочной перспективе выльется в принятие ряда законодательных инициатив, направленных на обеспечение информационной безопасности", - подчеркнул парламентарий.

Единоросс отметил, что "встреча депутатов с главой ФСБ состоялась благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который вовремя чувствует запросы времени, когда информационная война приобрела глобальный характер".