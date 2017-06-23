Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единоросс предложит проводить встречи с Бортниковым как минимум раз в год

Политика
23 июня, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев отметил содержательность выступления директора ФСБ на встрече, которая прошла 23 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев указал на эффективность встречи депутатов Госдумы с руководителем ФСБ Александром Бортниковым для последующей подготовки законодательных инициатив по обеспечению информационной безопасности и считает, что встречи с главой ФСБ должны проходить не менее одного раза в год.

В пятницу в Госдуме состоялось выступление директора ФСБ Александра Бортникова по вопросам обеспечения информбезопасности РФ. Встреча депутатов с главой спецслужбы прошла в закрытом для прессы режиме.

"Учитывая содержательность, пользу выступления [ Александра] Бортникова, а также необходимость своевременной реакции на стремительно меняющиеся информационные технологии, считаю, что встречи с руководством ФСБ должны быть регулярными. Планирую предложить фракции "Единая Россия" приглашать Бортникова выступать в нижней палате с докладами не менее одного раза в год", - сказал Шхагошев сегодня ТАСС.

Депутат подчеркнул, что "правоохранительные органы реализуют массу программ, которые диктуются как раз вызовами со стороны Запада и хакерскими кампаниями". "Если не работать на опережение, всегда будут угрозы, вмешательства в информационную политику. Крайне важно вовремя реагировать на эти вызовы. Уверен, что выступление Бортникова в Госдуме в среднесрочной перспективе выльется в принятие ряда законодательных инициатив, направленных на обеспечение информационной безопасности", - подчеркнул парламентарий.

Единоросс отметил, что "встреча депутатов с главой ФСБ состоялась благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который вовремя чувствует запросы времени, когда информационная война приобрела глобальный характер".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Бортников, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пять человек, включая двоих детей, погибли в аквапарке в Турции от удара током
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
4
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
5
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
6
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама