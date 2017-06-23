Лавров: поддержка соотечественников за рубежом является приоритетом внешней политики РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал поддержку соотечественников безусловным приоритетом внешней политики страны. Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве по итогам заседания Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

"Выступая на открытии заседания, министр подчеркнул, что всемерная поддержка соотечественников, содействие укреплению связей с исторической Родиной - в числе безусловных приоритетов России", - отметили в МИД, добавив, что эти задачи закреплены в утвержденной президентом Владимиром Путиным в ноябре 2016 года обновленной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации.

Как указали в министерстве, члены комиссии подчеркнули необходимость "последовательного отстаивания законных прав и интересов соотечественников как в рамках двусторонних отношений с зарубежными странами, так и на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, на основе многочисленных международно-правовых документов, направленных на защиту и поддержку национальных меньшинств".

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы составления Программы работы с соотечественниками на 2018-2020 годы, а также подготовки к предстоящей осенью этого года всемирной конференции соотечественников "Столетие русской революции: единение ради будущего", проинформировали в МИД РФ.