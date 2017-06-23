Вступило в силу упрощение Катаром визового режима для россиян

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Упрощение Катаром визового режима для россиян, дающее возможность получить визу по прибытии в аэропорт Дохи, вступило в силу. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.
"С 22 июня 2017 года миграционное управление МВД Катара включило в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на один месяц в международном аэропорту Хамад (Доха), Российскую Федерацию", - отметили в дипведомстве.
Там указали, что граждане России, прибывающие в Доху для получения визы, должны иметь при себе действующий загранпаспорт, срок которого заканчивается не менее чем через шесть месяцев с даты въезда, обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы в Катаре, денежные средства в размере $1,5 тыс. (наличными или на банковской карте). Стоимость визы составит 100 риалов ($27,5).
"Пограничные службы эмирата, служба безопасности аэропорта Дохи и представительства (авиакомпании) Qatar Airways (уже получили указания относительно новых правил въезда россиян", - добавили в Министерстве иностранных дел.