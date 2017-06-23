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Вступило в силу упрощение Катаром визового режима для россиян

Политика
23 июня, 18:35 дата обновления: 23 июня, 18:49 UTC+3

Катар включил РФ в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на один месяц в международном аэропорту Хамад

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Материал из 1 страницы
Аэропорт Дохи, Катар

Аэропорт Дохи, Катар

© REUTERS/Fadi Al-Assaad

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Упрощение Катаром визового режима для россиян, дающее возможность получить визу по прибытии в аэропорт Дохи, вступило в силу. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"С 22 июня 2017 года миграционное управление МВД Катара включило в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на один месяц в международном аэропорту Хамад (Доха), Российскую Федерацию", - отметили в дипведомстве.

Там указали, что граждане России, прибывающие в Доху для получения визы, должны иметь при себе действующий загранпаспорт, срок которого заканчивается не менее чем через шесть месяцев с даты въезда, обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы в Катаре, денежные средства в размере $1,5 тыс. (наличными или на банковской карте). Стоимость визы составит 100 риалов ($27,5).

"Пограничные службы эмирата, служба безопасности аэропорта Дохи и представительства (авиакомпании) Qatar Airways (уже получили указания относительно новых правил въезда россиян", - добавили в Министерстве иностранных дел.

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