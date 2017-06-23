Более двух тысяч граждан СНГ находятся в розыске за наемничество

ООН, 23 июня. /ТАСС/. Более двух тысяч граждан стран СНГ, прошедших боевую обкатку в рядах боевиков за рубежом, находятся в розыске. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, выступая с докладом на брифинге в двух комитетах Совбеза ООН.

"По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тысяч граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из них более 2 тысяч - это наемники, то есть те лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран", - сообщил Андрей Новиков. "Ведется постоянная работа и по формированию фототеки данных лиц", - добавил он, выступая с докладом перед членами комитетов СБ ООН, учрежденных резолюциями по международным террористическим организациям ИГ, "Аль-Каида" и "Талибан" (запрещены в РФ).

Говоря о проблеме боевиков-террористов, он отметил, что "выходцы из стран СНГ, участвующие в вооруженных конфликтах в афгано-пакистанской зоне, Сирии и Ираке (а это, по имеющимся данным, граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), получив реальную боевую подготовку и опыт, начали возвращаться на территории государств Содружества, в том числе и для усиления ячеек на Северном Кавказе, в Азербайджане и Центральной Азии".

АТЦ СНГ, координирующий взаимодействие стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и проявлениями экстремизма, ведет Специализированный банк данных, где собирается вся актуальная информация о таких лицах и организациях, признанных террористическими, и оказывает содействие в межгосударственном розыске лиц, совершивших террористические и экстремистские преступления.

"В общей сложности, начиная с 2010 года, собраны сведения о вероятных местах укрытия более 1000 разыскиваемых. По информации АТЦ СНГ, а также в результате проведения комплекса мероприятий под эгидой Центра в государствах Содружества задержано более 100 человек, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности", - сообщил Новиков.

Только в прошлом году, добавил он, благодаря обмену информацией при содействии АТЦ задержано 26 граждан, объявленных в розыск за причастность к террористической деятельности. "Установлено более 400 вероятных мест нахождения разыскиваемых террористов и экстремистов. По итогам отработки нашей информации установлены и взяты на контроль финансовые операции более 650 лиц, причастных к преступлениям террористического характера. Эти лица включены в ограничительный перечень подразделений финансовых разведок стран Содружества, данные о них передаются в национальные правоохранительные органы", - сообщил руководитель АТЦ.

Взаимодействие с Европолом

АТЦ СНГ рассчитывает на взаимодействие с Европолом для розыска боевиков-террористов, сообщил Новиков.

"Сегодня мы отрабатываем каналы взаимодействия с Европолом. В сфере наших совместных интересов - противодействие интернет-ресурсам, содержащим контент террористического и экстремистского содержания и запрещенным в странах Содружества, противодействие иностранным боевикам-террористам", - отметил Андрей Новиков.

"В современных условиях антитеррористическую безопасность разделять нельзя. Так же, как и ответственность за ее обеспечение, - заметил он. - Борьба с терроризмом должна сплачивать государства, а не противопоставлять их друг другу".

Глава АТЦ напомнил, что основные направления совместных действий спецслужб СНГ против терроризма - выявление и ликвидация "спящих ячеек" террористов, перекрытие каналов нелегальной миграции и финансирования террористов, укрепление режима пограничного контроля и проведение совместных мероприятий по межгосударственному розыску лиц, совершивших преступления террористического и экстремистского характера, а также выехавших за пределы государств Содружества для участия в боевых действиях за рубежом.

"Антитеррористический центр всегда был и остается структурой, максимальной открытой для сотрудничества со всеми заинтересованными в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом сторонами. Мы поддерживаем и развиваем взаимодействие как с региональными, так и международными организациями, и их специализированными структурами. Среди наших партнеров - Контртеррористический комитет ООН, УНП ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Интерпол", - подчеркнул Андрей Новиков. С 2009 года в АТЦ открыт абонентский пункт Интерпола, кроме того, АТЦ входит в рабочую группу проекта "Калкан" (один из ключевых региональных проектов в рамках созданной в сентябре 2002 года оперативной группы Интерпола для сбора и обмена информацией о террористических организациях в центральноазиатском регионе - прим. ТАСС).