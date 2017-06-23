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Антитеррористический центр СНГ: ИГ стремится перенести активность в Афганистан

Политика
23 июня, 20:40 UTC+3 ООН ООН 23, июня. /ТАСС

Группировка пытается переподчинить себе часть афганских талибов

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ООН, 23 июня. /ТАСС/. Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) стремится перенести активность в Афганистан, переподчинив себе часть "Талибана" (обе группировки запрещены в РФ), и приблизиться к границам СНГ.

Такую оценку дал руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, выступая с докладом на брифинге двух комитетов Совбеза ООН.

"Сегодня оперативная обстановка в центральноазиатских государствах СНГ складывается под влиянием роста террористических угроз в афгано-пакистанской зоне и быстро меняющейся ситуации в сирийско-иракской зоне. Фактически из регионов боевых действий в страны Центральной Азии экспортируется новая модель террористической и экстремистской активности", - подчеркнул он.

По его словам, угрозу представляет переподчинение части "Талибана" ИГ и распространение влияния ИГ на локальные экстремистские группы в Центральной Азии.

Конфликт ИГ и "Талибана"

Глава АТЦ напомнил, что если "Талибан" никогда не претендовал на территории за пределами Афганистана, то ИГ заявило об амбициях по созданию "халифата" с выходом на территории государств СНГ. "Если говорить прямо, то "Талибан" не имел намерения переходить реку Пяндж (граница с Таджикистаном - прим. ТАСС), - отметил Новиков. - Но частичное переподчинение подразделений под руководство ИГИЛ кардинально меняет саму постановку вопроса о возможных или вероятных намерениях международных террористических групп".

Еще зимой 2015 года ИГ объявила о создании в Афганистане новой провинции, охватывающей и государства Центральной Азии, тем самым "зоны прямой дестабилизации сейчас вплотную подошли к границам государств Содружества".

"Анализ боестолкновений и в целом вооруженного противостояния в Афганистане уже позволяет ставить вопрос о том, что боевиками перенимается не только стратегия, но и военно-технологические решения, характерные для ИГИЛ. Речь идет, прежде всего, о попытках захвата городов и крупных населенных пунктов в самом Афганистане, их удержания и последующего расширения подконтрольных территорий и подготовки новых плацдармов вооруженной экспансии", - заметил глава АТЦ СНГ.

Он также отметил конфронтацию между ИГ и частью "Талибана" на фоне соперничества за контроль над территориями Афганистана. "Более того, известно, что в ряде провинций происходят столкновения между вооруженными формированиями этих террористических организаций", - добавил он, назвав это возможностью для разрыва межрегиональных звеньев ИГ в Сирии и Ираке, Афганистане и Центральной Азии.

"Исходя из направлений активности ИГИЛ в Афганистане, можно предположить, что его стратегической задачей в среднесрочной перспективе является расширение присутствия на севере страны с выходом к районам вблизи границ государств Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая", - отметил глава АТЦ.

В ближайший период, по его словам, наибольшую угрозу для государств СНГ по-прежнему будут представлять организации "Исламская партия Туркестана", "Союз исламского джихада", "Джамаат Ансоруллох", "Джунд аль-Халифат", дислоцированные в приграничных с СНГ провинциях Афганистана.

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