Российские военные доставили гуманитарную помощь в горное сирийское селение

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 24 июня. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике обеспечили жителей одного из селений в провинции Латакия продуктами питания.

"Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них рис, мука, сахар, мясные консервы и чай", - сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов.

Он уточнил, что руководство провинции и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня, добавив, что подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.

Во время раздачи продуктовых комплектов во дворе школы Аль-Серкезии десятилетняя девочка потеряла сознание. Российские врачи, следовавшие в гуманитарной колонне, незамедлительно оказали помощь ребенку. По предварительным данным, девочка упала в обморок от длительного голодания. Российский медицинский автомобиль доставил пострадавшую в клинику Латакии.