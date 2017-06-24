Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные доставили гуманитарную помощь в горное сирийское селение

Политика
24 июня, 6:12 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 24, июня. /ТАСС

Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них рис, мука, сахар, мясные консервы и чай

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 24 июня. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике обеспечили жителей одного из селений в провинции Латакия продуктами питания.

"Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них рис, мука, сахар, мясные консервы и чай", - сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов.

Он уточнил, что руководство провинции и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня, добавив, что подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.

Во время раздачи продуктовых комплектов во дворе школы Аль-Серкезии десятилетняя девочка потеряла сознание. Российские врачи, следовавшие в гуманитарной колонне, незамедлительно оказали помощь ребенку. По предварительным данным, девочка упала в обморок от длительного голодания. Российский медицинский автомобиль доставил пострадавшую в клинику Латакии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спутник Минобороны выведен на целевую орбиту и принят на управление
2
Генменеджер: клубу НХЛ "Чикаго" было непросто расстаться с Панариным
3
Десятки тысяч выпускников празднуют окончание школы на "Алых парусах"
4
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
5
В одном из районов Татарстана выпал снег
6
Джонни Депп пошутил, что появление Трампа на фестивале в Англии добром бы не кончилось
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама