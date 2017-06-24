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Партия "Справедливая Россия" выдвинула кандидата на пост главы Новгородской области

Политика
24 июня, 13:34 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Своих кандидатов на пост губернатора региона уже выдвинули "Единая Россия", "Патриоты России", "Яблоко" и КПРФ

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Партия "Справедливая Россия" выдвинула своего кандидата на пост губернатора Новгородской области, им стал бывший вице-спикер областной думы Михаил Панов. Об этом ТАСС в субботу сообщил руководитель Новгородского регионального отделения партии Алексей Афанасьев.

"На сегодняшней партконференции в Великом Новгороде делегаты проголосовали за выдвижение члена нашей партии Михаила Панова", - сказал он. Панов стал пятым участником предвыборной гонки среди других выдвиженцев, заявленных политическими партиями.

Кандидат от "Единой России", врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин в минувший четверг уже подал в облизбирком документы о выдвижении на пост главы региона.

Ранее ТАСС сообщал о том, что "Патриоты России" выдвинули главу своего регионального отделения Николая Захарова (он был участником губернаторских выборов в Новгородской области в 2012 году), партия "Яблоко" назвала кандидатуру главы реготделения Анны Черепановой, КПРФ предложила на эту должность депутата областной Думы Ольгу Ефимову.

Как ранее сообщили в облизбиркоме, всего в регионе право на выдвижение имеют 42 партии.

Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования - 10 сентября. Пост главы региона стал вакантным после отставки губернатора Сергея Митина, 13 февраля президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Никитина.

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