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ЕР выдвинула врио главы Саратовской области Радаева на выборы губернатора региона

Политика
24 июня, 14:29 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 24, июня. /ТАСС

Выборы губернатора Саратовской области пройдут 10 сентября 2017 года

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САРАТОВ, 24 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев примет участие в выборах на должность руководителя региона от партии "Единая Россия". Такое решение было принято в субботу в ходе конференции регионального отделения партии, сообщает пресс-служба отделения.

"Делегаты тайным голосованием выдвинули кандидата на должность губернатора Саратовской области. По решению большинства присутствующих им стал временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев", - рассказали в пресс-службе.

В работе конференции приняли участие Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов, находящийся в Саратовской области с рабочим визитом, глава региона Валерий Радаев, депутаты Государственной Думы Николай Панков, Ольга Баталина, Михаил Исаев, Татьяна Касаева, члены Совета Федерации Олег Алексеев и Людмила Бокова, лидеры предварительного голосования, депутаты областной и городской дум, главы районов, делегаты конференции и представители "Единой России".

"Также по результатам тайного голосования были выдвинуты списки кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва по территориальным группам и по одномандатным избирательным округам от ЕР", - уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Саратовской области пройдут 10 сентября 2017 года.

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