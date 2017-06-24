Источник в МИД РФ: конфликт вокруг Катара должен быть урегулирован дипломатическим путем

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Конфликт арабских стран с Катаром должен быть урегулирован дипломатическим путем на базе балансов интересов. Об этом заявил в субботу ТАСС высокопоставленный источник в МИД РФ.
"Мы исходим из того, что конфликт между рядом арабских стран и Дохой должен быть урегулирован дипломатическим путем с учетом озабоченностей и на базе баланса интересов", - подчеркнул собеседник. "Мы за то, чтобы они сами в своем кругу решили все проблемные вопросы", - добавил он.
Ряд арабских стран выдвинул Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al-Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.
В качестве мер по снижению террористической угрозы Катару предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.