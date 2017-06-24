Посольство РФ: пребывание морпехов США в Норвегии дестабилизирует ситуацию на Севере

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ОСЛО, 24 июня. /ТАСС/. Фактическое создание военной базы США на территории Норвегии ведет к дестабилизации обстановки на Севере и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Осло, размещенном в субботу на его странице в Facebook.
В четверг кабинет министров скандинавской страны объявил о решении продлить на год срок действия начатой в этом году совместной норвежско-американской программы, позволившей разместить подразделение Корпуса морской пехоты США на западе королевства. Морские пехотинцы сохранят возможность тренироваться в Норвегии, будут привлекаться к учениям на территории других государств и сменяться на ротационной основе. 285 американских военнослужащих прибыли в гарнизон Вэрнес рядом с норвежским Тронхеймом в январе, и вскоре им предстоит смениться в первый раз.
"Мы неоднократно разъясняли нашу позицию по поводу создания американской военной базы на территории Норвегии. Считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике неразмещения на территории страны иностранных военных баз в мирное время, нарушает традиции добрососедства, делает Норвегию не вполне предсказуемым партнером, а также чреват ростом напряженности и ведет к дестабилизации обстановки в Северном регионе, - говорится в сообщении посольства. - Рассматриваем его (шаг - прим. ТАСС) как элемент осуществляемых под руководством США военных приготовлений, которые активизировались на фоне антироссийской пропагандистской истерии. Заявления о размещении американцев на ротационной, а не постоянной основе не должны вводить в заблуждение - конкретные военнослужащие меняются, но присутствие остается непрерывным (так функционирует любая постоянная военная база)".
Российские дипломаты не исключают возможность "наращивания американской группировки в Норвегии", заинтересованность в чем ранее выражал командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал Нил Нельсон. В посольстве сомневаются в том, что совместные действия Норвегии и США можно считать исключительно оборонительными, и призывают не возвращаться к идеологии времен холодной войны и гонки вооружений.
В 1949 году, вступая в НАТО, Норвегия взяла на себя добровольное обязательство не создавать на своей территории постоянных баз для военных из-за рубежа, если только на страну не совершено нападение или не существует реальной угрозы подобного нападения. В правительстве королевства подчеркивают, что принцип неразмещения не был нарушен, так как страна имеет право проводить на своей территории совместную с союзниками боевую подготовку своих ВС. Норвежские эксперты в свою очередь указывают, что ситуацию с американским присутствием в Вэрнесе можно толковать двояко, и статус базы как постоянной или непостоянной определяется политическими соображениями.