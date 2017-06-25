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Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - восемь

Политика
25 июня, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Также за последние сутки российские военные провели восемь гуманитарных акций, доставив 5,2 тонны груза

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за минувшие сутки девять нарушений режима прекращения боевых действий, турецкие - восемь. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия - пять, Дамаск - четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь нарушений, из них в провинциях: Дамаск - три, Дераа - пять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены на территории РФ).

Также за последние сутки российские военные провели восемь гуманитарных акций, доставив 5,2 тонны груза. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки медицинскую помощь получили более 200 человек.

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