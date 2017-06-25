Делегации подтверждают участие в переговорах по Сирии в Астане 4-5 июля

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на принятие по итогам переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля целого пакета документов по зонам деэскалации. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Продолжается кропотливая работа. Рассчитываем на принятие документов, их будет несколько, целый пакет - по поводу зон деэскалации", - сказал дипломат. Богданов отметил, что стороны подтверждают участие в предстоящей встрече в Астане.
"Участие сторон подтверждается, ожидаем их приезда, но пока не знаем состав всех делегаций, - пояснил он. - Насчет Ирана и Турции понятно, насчет правительственной делегации тоже понятно, а кто войдет в состав делегации вооруженной оппозиции - будет уточняться".
Замглавы МИД РФ информировал, что российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.