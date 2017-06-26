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Лавров обсудит с главой МИД Эфиопии конфликты в Восточной Африке

Политика
26 июня, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Особое внимание на переговорах стороны также уделят вопросам углубления торгово-экономического партнерства

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Эфиопии Сергей Лавров и Воркнех Гебейеху проведут в понедельник в Москве переговоры, на которых обсудят урегулирование конфликтов в Африке, в частности на Африканском Роге и в Южном Судане. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Гебейеху находится в Москве с трехдневным визитом по приглашению главы МИД РФ.

"Планируется обсуждение ключевых проблем международной и региональной повестки дня с акцентом на проблематику предотвращения и разблокирования конфликтов в Африке, в частности на Африканском Роге и в Южном Судане, а также на Ближнем Востоке", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве констатировали высокий уровень и эффективность политического диалога Москвы и Аддис-Абебы. "Подходы наших стран к задачам формирования полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений близки или совпадают. С учетом избрания Эфиопии в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2017-2018 годы, а также в СПЧ ООН осуществляется эффективное взаимодействие в рамках этих ооновских структур и на других международных площадках", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В Москве подчеркнули, что особое внимание на переговорах стороны также уделят вопросам углубления торгово-экономического партнерства, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и строительства объектов инфраструктуры в Эфиопии. "Предстоит также рассмотреть вопросы совершенствования двусторонней договорно-правовой базы", - уточнили в министерстве.

"Ожидаем, что предстоящий визит главы МИД Эфиопии придаст импульс совместной работе по раскрытию потенциала взаимовыгодных и разноплановых российско-эфиопских связей", - заявили в МИД РФ.

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