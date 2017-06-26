На 137-й ассамблее МПС примут резолюцию о демократии в современном мире

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Участники 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Петербурге в октябре, намерены принять резолюцию к 20-летию Всеобщей декларации о демократии. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"В тексте резолюции, предложенной Россией, отражены основные подходы к демократии в современном мире с учетом традиций, заложенных во Всеобщей декларации о демократии 1997 года, основополагающих документов ООН и резолюций МПС прошлых лет", - цитирует его слова пресс-служба верхней палаты. Сенатор добавил, что в настоящее время содокладчики находятся на финальной стадии согласования итогового текста резолюции и пояснительной записки к ней.

Умаханов отметил, что в документе заложена инициатива учреждения Международного дня парламентаризма 30 июня в честь первой Ассамблеи МПС в Париже в 1889 году. С этой идей выступила Межпарламентская ассамблея стран СНГ на заседании в марте 2017 года. "Предлагается отдать должное многолетним усилиям Межпарламентского союза в области парламентаризма, демократии и прав человека", - подчеркнул он.

В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что в Санкт-Петербурге также пройдет голосование по кандидатуре председателя этой старейшей политической международной организации мира.

"Российская делегация уже начала консультации с кандидатами, выдвинутыми на этот пост национальными и геополитическими группами", - сказал сенатор. "Исходим из того, что следующий председатель МПС должен продолжать конструктивную и содержательную работу нынешнего председателя Сабера Чоудхури со всеми парламентами-членами, основанную на принципах равноправия, уважения суверенитета и взаимных интересов", - заключил он.

Межпарламентский союз существует с 1889 года, это одна из наиболее влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.