Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На 137-й ассамблее МПС примут резолюцию о демократии в современном мире

Политика
26 июня, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В документе заложена инициатива учреждения Международного дня парламентаризма 30 июня в честь первой Ассамблеи МПС в Париже в 1889 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Участники 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Петербурге в октябре, намерены принять резолюцию к 20-летию Всеобщей декларации о демократии. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"В тексте резолюции, предложенной Россией, отражены основные подходы к демократии в современном мире с учетом традиций, заложенных во Всеобщей декларации о демократии 1997 года, основополагающих документов ООН и резолюций МПС прошлых лет", - цитирует его слова пресс-служба верхней палаты. Сенатор добавил, что в настоящее время содокладчики находятся на финальной стадии согласования итогового текста резолюции и пояснительной записки к ней.

Умаханов отметил, что в документе заложена инициатива учреждения Международного дня парламентаризма 30 июня в честь первой Ассамблеи МПС в Париже в 1889 году. С этой идей выступила Межпарламентская ассамблея стран СНГ на заседании в марте 2017 года. "Предлагается отдать должное многолетним усилиям Межпарламентского союза в области парламентаризма, демократии и прав человека", - подчеркнул он.

В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что в Санкт-Петербурге также пройдет голосование по кандидатуре председателя этой старейшей политической международной организации мира.

"Российская делегация уже начала консультации с кандидатами, выдвинутыми на этот пост национальными и геополитическими группами", - сказал сенатор. "Исходим из того, что следующий председатель МПС должен продолжать конструктивную и содержательную работу нынешнего председателя Сабера Чоудхури со всеми парламентами-членами, основанную на принципах равноправия, уважения суверенитета и взаимных интересов", - заключил он.

Межпарламентский союз существует с 1889 года, это одна из наиболее влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович Умаханов, Ильяс Магомед-Саламович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
2
СМИ: прогулочное судно со 150 туристами затонуло в Колумбии
3
Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России
4
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
7
Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры
Темы дня
Загрузка...
Реклама