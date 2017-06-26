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"Известия": в Госдуме планируют ужесточить наказание за коррупцию

Политика
26 июня, 2:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Газета отмечает, что наказание за дачу и получение взятки предлагается ужесточить до четырех лет лишения свободы

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В России могут существенно ужесточить наказание за дачу и получение взятки, а также внести в перечень уголовно наказуемых деяний понятие "неимущественная взятка". Об этом в понедельник пишет газета "Известия".

По данным издания, поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса, которые касаются злоупотребления полномочиями (ст. 202), коммерческого подкупа (ст. 204), дачи и получения взятки (ст. 290 и ст. 291). В частности, авторы законопроекта предлагают дополнить их понятиями "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера" и "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

"Это могут быть взаимовыгодные услуги - например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности", - сообщил изданию автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Газета отмечает, что наказание за дачу и получение взятки предлагается ужесточить до четырех лет лишения свободы. Также, отдельно предлагается ввести в УК ответственность для третейских судей за злоупотребление полномочиями до трех лет лишения свободы.

Замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Аслан Юсуфов заявил изданию, что ведомство поддерживает инициативу.

"К сожалению, ненаказуемыми пока остаются не только случаи подкупа - в виде, например, написания чиновнику диссертации или организации хвалебных отзывов о нем в прессе, - не имеющие рыночной стоимости, но и оказание услуги за услугу между чиновниками. Принятие законопроекта позволит дать надлежащую уголовно-правовую оценку таким действиям", - пояснил он.

По данным газеты, законопроект получил положительный отзыв Верховного суда, а также прошел правительственную комиссию по законопроектной деятельности и экспертный совет фракции "Единая Россия".

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Персоны
Выборный, Анатолий Борисович
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