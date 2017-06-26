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Володин не исключил, что посетит в Пакистан в конце 2017 года

Политика
26 июня, 3:52 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 26, июня. /ТАСС

Такую возможность спикер ГД обозначил на встрече со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком

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СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что совершит визит в Пакистан в конце текущего года. Такую возможность он обозначил в понедельник на встрече со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

Володин находится в Сеуле с официальным двухдневным визитом. Во вторник здесь состоится второе совещание спикеров парламентов стран Евразии, а в понедельник проходят двусторонние встречи главы российской делегации с другими участниками форума.

В начале встречи Садик заметил, что, учитывая большое расстояние между Москвой и Сеулом, Володин мог бы сделать остановку в Пакистане. "Мы же с вами договорились, - ответил Володин. - Уточим по времени, так и сделаем". "Это можно будет сделать в конце этого года", - добавил он.

"Я с нетерпением жду этого, любой месяц нам подходит", - отреагировал пакистанский спикер.

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