Володин не исключил, что посетит в Пакистан в конце 2017 года

СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что совершит визит в Пакистан в конце текущего года. Такую возможность он обозначил в понедельник на встрече со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

Володин находится в Сеуле с официальным двухдневным визитом. Во вторник здесь состоится второе совещание спикеров парламентов стран Евразии, а в понедельник проходят двусторонние встречи главы российской делегации с другими участниками форума.

В начале встречи Садик заметил, что, учитывая большое расстояние между Москвой и Сеулом, Володин мог бы сделать остановку в Пакистане. "Мы же с вами договорились, - ответил Володин. - Уточим по времени, так и сделаем". "Это можно будет сделать в конце этого года", - добавил он.

"Я с нетерпением жду этого, любой месяц нам подходит", - отреагировал пакистанский спикер.