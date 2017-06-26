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Лавров принял приглашение главы МИД Эфиопии посетить эту страну

Политика
26 июня, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Министр отметил доверительный характер отношений двух стран и выразил признательность своему эфиопскому коллеге за проведенные переговоры

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение главы МИД Эфиопии Воркнеха Гебейеху посетить эту африканскую страну. Об этом он заявил по итогам переговоров.

"Я признателен своему коллеге за эти переговоры, за очень доверительный характер наших отношений и за приглашение посетить Эфиопию, которое я с удовольствием принимаю", - сказал Лавров.

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