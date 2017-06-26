Лавров принял приглашение главы МИД Эфиопии посетить эту страну

"Газпром" имеет предложения по созданию гандбольного и мини-футбольного клубовСпорт 26 июня, 13:21
Болельщик из Нигерии: проявлений расизма на матче Кубка конфедераций не былоСпорт 26 июня, 13:21
Песков отказался комментировать спор создателя Telegram и РоскомнадзораЭкономика и бизнес 26 июня, 13:20
Трутнев назвал ошибкой размещение средств "Русгидро" в банке "Пересвет"Экономика и бизнес 26 июня, 13:16
СМИ: благотворительный фонд Месси скрыл доход на сумму в €10 млнСпорт 26 июня, 13:15
Поветкин заявил, что хочет провести поединок с чемпионом WBC УайлдеромСпорт 26 июня, 13:09
Власти Заполярья разработают дополнительные меры поддержки врачейОбщество 26 июня, 12:58
Боксер Ковалев защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университетеСпорт 26 июня, 12:57
Авиакомпания AirBridgeCargo присоединилась к Pharma Gateway AmsterdamТранспорт 26 июня, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение главы МИД Эфиопии Воркнеха Гебейеху посетить эту африканскую страну. Об этом он заявил по итогам переговоров.
"Я признателен своему коллеге за эти переговоры, за очень доверительный характер наших отношений и за приглашение посетить Эфиопию, которое я с удовольствием принимаю", - сказал Лавров.