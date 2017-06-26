Володин пригласил спикера парламента Словакии посетить с визитом РФ

СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера Национального совета (высшего законодательного органа) Словакии Андрея Данко посетить с визитом РФ и высказался за активизацию межпарламентского диалога с этой страной.

"Вы правильно сказали, что у нас много общего: и история, и, самое главное, желание, чтобы отношения между нашими народами крепли", - обратился Володин к своему собеседнику. "Мы готовы обсуждать любой спектр вопросов, исходя из того, что отношения, которые были ранее, как мы считаем, были не на том уровне, которого от нас хотели люди, - добавил он. - В этой связи хотели бы просить вас, чтобы мы эти отношения могли активизировать".

Со своей стороны, Данко, перейдя в этот момент на русский язык, подтвердил готовность посетить РФ. Володин предложил ему сделать это в зависимости от графика или до конца весенней сессии Госдумы, или после начала осенней (стартует 15 сентября). Он также напомнил, что в октябре в Санкт-Петербурге состоится ассамблея старейшей межпарламентской организации - Межпарламентского союза, и не исключил, что Данко мог бы совместить свой визит в РФ с участием в этом форуме.