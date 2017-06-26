Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

Политика
26 июня, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Ранее в Госдуме был объявлен конкурс на разработку текста присяги, который завершился 26 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. 93 варианта присяги при вступлении в гражданство РФ поступило на рассмотрение Госдумы. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил глава профильного комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Читайте также новости по теме:
Присяга при вступлении в гражданство РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

В Госдуме объявлен конкурс на лучший текст присяги при приобретении гражданства РФ

Текст присяги при приеме в гражданство РФ может быть разработан до 3 июля

Жириновский подготовил текст клятвы для принимающих гражданство РФ

"Мы из этих 93 присяг выбрали 10", - уточнил Крашенинников. По его словам, выбор осуществлялся в соответствии с теми шестью критериями, которые были определены рабочей группой по подготовке текста присяги. Это принцип добровольности, личный и правовой характер присяги, публичность и торжественность принесения, лаконичность и ясность. "Дальше будем выбирать три-четыре (проекта), может, два, а в итоге на рассмотрение Думы мы будем выносить один", - добавил глава комитета.

Ранее в Госдуме был объявлен конкурс на разработку текста присяги, который завершился 26 июня. Варианты предлагали как обычные граждане, так и депутаты Госдумы, среди которых Владимир Жириновский, Ирина Яровая, Елена Ямпольская. Последним на сайте комитета по госстроительству и законодательству опубликован проект Павла Крашенинникова. "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, уважать права и свободы ее граждан, честно исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа РФ", - говорится в варианте главы комитета.

Крашенинников также указал, что тот, кто откажется от принесения клятвы, не сможет получить гражданство России. Присяга может быть введена в закон о гражданстве РФ до конца весенней сессии, заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Присяга при вступлении в гражданство РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
РФ преодолеет зависимость от украинских газотурбинных двигателей к середине 2018 года
4
Могила Цоя не пострадала из-за вандалов, устроивших на ней погром
5
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
6
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама