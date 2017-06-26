В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. 93 варианта присяги при вступлении в гражданство РФ поступило на рассмотрение Госдумы. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил глава профильного комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы из этих 93 присяг выбрали 10", - уточнил Крашенинников. По его словам, выбор осуществлялся в соответствии с теми шестью критериями, которые были определены рабочей группой по подготовке текста присяги. Это принцип добровольности, личный и правовой характер присяги, публичность и торжественность принесения, лаконичность и ясность. "Дальше будем выбирать три-четыре (проекта), может, два, а в итоге на рассмотрение Думы мы будем выносить один", - добавил глава комитета.

Ранее в Госдуме был объявлен конкурс на разработку текста присяги, который завершился 26 июня. Варианты предлагали как обычные граждане, так и депутаты Госдумы, среди которых Владимир Жириновский, Ирина Яровая, Елена Ямпольская. Последним на сайте комитета по госстроительству и законодательству опубликован проект Павла Крашенинникова. "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, уважать права и свободы ее граждан, честно исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа РФ", - говорится в варианте главы комитета.

Крашенинников также указал, что тот, кто откажется от принесения клятвы, не сможет получить гражданство России. Присяга может быть введена в закон о гражданстве РФ до конца весенней сессии, заключил он.