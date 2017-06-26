Песков переадресовал вопрос об отставке российского посла в США в МИД

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать планы по отставке посла России в США Сергея Кисляка. "Во-первых, это все-таки надо спрашивать в Министерстве иностранных дел", - сказал он, отвечая на вопрос о том планируется ли отставка действующего посла и чем он может заняться впоследствии.

Представитель Кремля добавил, что "когда будут соответствующие указы, мы вас проинформируем".