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Кремль готов к любому формату переговоров Путина и Трампа

Политика
26 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Президенты РФ и США встретятся в Гамбурге в начале июля, отметил Дмитрий Песков

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Конкретных наработок к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в начале июля в Гамбурге до сих пор нет.

Кремль готов к любому протокольному формату переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Протокольная сторона в данном случае вторична, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов", - отметил он. Представитель Кремля обратил внимание на то, что "так или иначе они (Путин и Трамп) будут вместе находиться на одном мероприятии (саммите "двадцатки"), в одном городе, в одно время, и так или иначе возможность встречи будет".

"Я думаю, что здесь российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот", - ответил Песков на вопрос, в каком протокольном формате состоится беседа лидеров РФ и США. 

Пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться саммита "двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге (ФРГ). При этом Песков констатировал, что "к сожалению, пока каких-то конкретных наработок в этом контексте нет".

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