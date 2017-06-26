Песков не прокомментировал вопрос о размещении военных РФ на киргизско-таджикской границе

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%Спорт 26 июня, 14:51
Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по шахматамСпорт 26 июня, 14:46
Андросов покинул совет директоров "Аэрофлота", займется инвестициями в авиациюТранспорт 26 июня, 14:41
"Теплицы Белогорья" увеличат урожайность овощей после модернизации хозяйстваБанк историй успеха 26 июня, 14:35
ЦСКА подписал новый контракт с американским баскетболистом ХиггинсомСпорт 26 июня, 14:34
РФ и Финляндия подписали протокол об описании общей границы после 10-летней сверкиПолитика 26 июня, 14:28
Легкоатлеты РФ на Европейском олимпийском фестивале выступят под флагом своей страныСпорт 26 июня, 14:21
Генсек ФИФА Самура посетит старейшую мечеть КазаниСпорт 26 июня, 14:14
Известные зарубежные эксперты поделятся опытом с участниками летнего кампуса РАНХиГСНовости партнеров 26 июня, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать предложение президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, якобы выступившего с инициативой разместить военных РФ в Баткенской области на юге республики на киргизско-таджикской границе, вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте.
"Я оставляю это без комментариев", - сказал высокопоставленный чиновник.