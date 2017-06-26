Песков не прокомментировал вопрос о размещении военных РФ на киргизско-таджикской границе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать предложение президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, якобы выступившего с инициативой разместить военных РФ в Баткенской области на юге республики на киргизско-таджикской границе, вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте.

"Я оставляю это без комментариев", - сказал высокопоставленный чиновник.