Путин 27 июня посетит с рабочей поездкой Ижевск

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 июня отправится с рабочей поездкой в Ижевск. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Ижевске, у него рабочая поездка в Удмуртскую республику", - сказал представитель Кремля.

15 июня в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Президент пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Управление Следственного комитета (СК) по Удмуртской Республике начало проверку по обращению жительницы Ижевска.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что администрация Удмуртии приложит все усилия, чтобы помочь гражданам в переселении из ветхого и аварийного жилья.