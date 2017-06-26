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Путин 27 июня посетит с рабочей поездкой Ижевск

Политика
26 июня, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что у главы государства "рабочая поездка в Удмуртскую республику"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 июня отправится с рабочей поездкой в Ижевск. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" Путина

"Завтра президент будет работать в Ижевске, у него рабочая поездка в Удмуртскую республику", - сказал представитель Кремля.

15 июня в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Президент пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Управление Следственного комитета (СК) по Удмуртской Республике начало проверку по обращению жительницы Ижевска.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что администрация Удмуртии приложит все усилия, чтобы помочь гражданам в переселении из ветхого и аварийного жилья.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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