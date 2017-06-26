Путин проведет совещание с Совбезом РФ и встречу со спикером СФ Матвиенко

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и встречу со спикером Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, ряд рабочих встреч. Также продолжит общение с главами палат парламента, в частности, сегодня у президента запланирована встреча с Валентиной Матвиенко", - сказал Песков.
Он добавил, что "в целом дальше будет продолжаться эта серия встреч с руководителями парламентских фракций".