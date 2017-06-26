Карасин: контакты Порошенко в ЕС и США не заменят выполнения "Минска"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Контакты президента Украины Петра Порошенко в США и странах Евросоюза не могут заменить выполнения минских договоренностей, которые остаются единственным путем урегулирования. Об этом в понедельник заявил журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Сейчас идет большая поездка Петра Порошенко по всем странам - Евросоюз, до этого были США - все эти контакты не могут заменить реальных решений по выполнению минских договоренностей", - сказал он.

"Комплекс мер, согласованный четырьмя сторонами и представителями Луганска и Донецка в Минске в феврале 2015 года, по-прежнему является единственным документом, над реализацией которого трудится международное сообщество", - добавил дипломат.

Прогресс по "дорожной карте"

Говорить о значительно прогрессе по "дорожной карте" по Донбассу преждевременно, но работа продолжается, заявил Карасин.

"К сожалению, говорить о каком-то значительном прогрессе преждевременно, но работу надо продолжать", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли достигнут прогресс на экспертной встрече в конце мая по линии политических помощников лидеров "нормандской четверки" по дорожной карте.

Карасин добавил, что работа в нормандском формате продолжается на экспертном уровне. "Работа идет, но еще раз хочу подчеркнуть, что работа нормандского формата является стимулирующей линией, которая должна подталкивать контактную группу в Минске, и только в рамках минской группы, где представлены Донецк и Луганск, могут быть приняты окончательные решения", - указал дипломат.

Реинтеграция Донбасса

По словам замглавы МИД РФ, в Москве пока не знакомы с законопроектом о реинтеграции Донбасса, но обсуждать его Киеву все равно придется в первую очередь с Донецком и Луганском.

"Он [законопроект] обсуждается [в Киеве], мы его не видели, к сожалению. Наши украинские партнеры не особенно делятся своими наработками, а судить по прессе контрпродуктивно, потому что иногда эти репортажи бывают надуманными и не полностью соответствуют действительности", - сказал он.

"Кстати говоря, этот документ в первую очередь надо будет обсуждать Киеву с Донбассом, потому что без обсуждения, по крайней мере, без разъяснения этого документа Донбассу мы опять упремся в тупик", - добавил дипломат.