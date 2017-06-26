РФ и Финляндия подписали протокол об описании общей границы после 10-летней сверки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия и Финляндия подписали протокол между правительствами двух стран об описании прохождения российско-финляндской государственной границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

"Подписание состоялось в ходе заседания совместной российско-финляндской комиссии по проверке прохождения государственной границы между РФ и Финляндской Республикой, которая осуществляла руководство проверкой государственной границы между государствами. От имени правительства РФ протокол подписал заместитель руководителя Росреестра Сергей Мирошниченко, от имени правительства Финляндской Республики - генеральный директор Национальной земельной службы Финляндии Арво Кокконен", - сообщили в Росреестре.

В состав комиссии также входят представители МИД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росреестра и представители приграничных с Финляндией субъектов страны - Карелии, Ленинградской и Мурманской областей.

В Росреестре отметили, что технические работы по проверке выполнялись совместно российскими и финляндскими специалистами в период с 2007 по 2016 гг. Подписанный протокол с даты вступления его в силу заменяет все действующие до этого момента документы. Прохождение российско-финляндской (до 1991 года - советско-финляндской) границы определялось документами демаркации, которая проводилась в 1938, 1940, 1945, 1947 и 1967 годах.

Граница проверена от пограничного знака, расположенного в Финском заливе, до пограничного знака "Муоткаваара" (Крокфьеллет), установленного на стыке границ России, Финляндии и Норвегии.

Необходимость выполнения работ по проверке прохождения границы и их периодичность определяются по соглашению сопредельных государств, а также на основании международных договоров, пояснили в Росреестре.

По итогам проверки совместная комиссия формирует пакет документов, включающий описание ее прохождения, альбом листов ее карты, протоколы пограничных знаков, каталог координат пограничных знаков, установленных на границе, а также список географических названий. Кроме этого, по договоренности сторон в пакет итоговых документов могут включаться таблица государственной принадлежности островов, а также каталог координат исходных пунктов. Росреестр обеспечивает выполнение геодезических, топографических, картографических, аэрофотосъемочных и гидрографических работ в соответствии с планами совместных комиссий, а также издание итоговых документов проверки.