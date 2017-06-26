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Матвиенко: тему вмешательства в дела РФ нужно изучать

Политика
26 июня, 16:13 UTC+3

Председатель Совета федерации также отметила, что не видит нужды "закручивать гайки"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает необходимым изучить тему вмешательства в дела России из-за рубежа. Об этом она заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Никто не собирается закручивать гайки, нет никаких намерений", - сказала она. "Мы изучаем зарубежных опыт, законодательство в этой сфере зарубежных европейских стран", - пояснила спикер, напомнив, что в Совфеде создана специальная комиссия, которая будет общественной площадкой для открытого обсуждения этих тем. "Пусть приходят все, кто считает, что что-то делается не так, пусть высказывают предложения", - пригласила Матвиенко.

Спикер рассказала президенту о том, что парламенте прошли общественные слушания о недопущении вмешательства во внутренние дела России. Он напомнила, что "в Конгрессе США создан специальный комитет по противодействию влиянию России, надуманному, придуманному, по которому не существует ни фактов, ни свидетельств". "В то же время к нам приходит информация из регионов, насколько усиливается влияние на внутренние процессы страны", - отметила она.

Матвиенко вновь акцентировала внимание на том, какие меры прорабатываются в этой связи. "Еще раз: никто не запрещает работать некоммерческим организациям в стране, у нас законодательство это позволяет, но мы хотим понимать, куда расходуются такие большие финансовые вливания, которые идут в страну, на какие цели", - сказала она. "Мы знаем точно: не на благотворительность, не на гуманитарное сотрудничество, не на культурные программы; в основном - фондам, некоммерческим организациям, которые занимаются политической деятельностью", - подчеркнула спикер.

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