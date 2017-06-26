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Совет Федерации продлит работу весенней сессии до конца июля

Политика
26 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Как сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, такое решение связано с большим объемом работы

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации продлил работу весенней сессии до конца июля. О причинах этого решения спикер СФ Валентина Матвиенко рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я знаю, что Совфед продлил работу до конца июля. Это связано с большим объемом?" - поинтересовался Путин.

"Да, правительство внесло достаточно много важных законов, которые нужно принять на этой весенней сессии", - ответила спикер верхней палаты парламента. Она добавила, что Совет Федерации готов "работать столько, сколько необходимо".

"В целом эта сессия была достаточно напряженная, интенсивная. Сложилась хорошая практика по всем важным законам, особенно по затрагивающим интересы регионов. Сенаторы работают с нулевого чтения с профильными комитетами Госдумы, мы вносим свои поправки, идет конструктивная, хорошая работа. Кроме этого, мы еще инициативно вносим целый ряд законопроектов, отвечая на предложения регионов", - рассказала председатель Совета Федерации.

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