Богданов обсудил с послом Катара кризис в отношениях Дохи с арабскими государствами

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад Мухаммед Аль-Аттыйя обсудили в понедельник урегулирование кризиса в отношениях Дохи с арабскими государствами. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе состоявшейся беседы был продолжен обмен мнениями в связи с кризисной ситуацией в отношениях Катара с рядом других арабских государств с упором на возможные пути ее урегулирования", - информировали в министерстве.

Кризис в отношениях Катара с другими арабскими государствами начал развиваться 5 июня, когда Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с эмиратом. Позднее еще несколько стран заявили о принятии таких мер, как прекращение морского и авиасообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара. Страны объяснили свои действия поддержкой Катаром терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств, в Дохе отрицают эти обвинения.

22 июня властям Катара были переданы 13 условий для восстановления разорванных отношений, в том числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Правительство эмирата считает выполнение этих требований невозможным, заявляя, что они имеют своей целью ограничение суверенитета страны и не имеют ничего общего с противостоянием терроризму.