Лидер "Гражданской платформы" не исключает сотрудничества с "Родиной" на выборах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Непарламентские партии "Гражданская платформа" и "Родина" могут сотрудничать на выборах в нескольких регионах. В частности, одна партия может не выдвигать кандидата в пользу более сильного представителя от другой. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов.

"Мы планируем по региональным выборам с ними точно сотрудничать в ряде регионов, будем обсуждать, в каких точно", - сказал он.

Шайхутдинов отметил, что он и лидер "Родины" Алексей Журавлев являются независимыми депутатами Госдумы, избравшимися по одномандатным округам, и поддерживают друг друга во многих законодательных инициативах.

1 июля, в Санкт-Петербурге пройдет съезд "Родины", на который Шайхутдинов приглашен в качестве гостя.

В единый день голосования 10 сентября в шести регионах (В Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях) пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.