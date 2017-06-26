Представители РФ обсудили в Берне вопросы экспорта продукции ядерного применения

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские представители обсудили в Берне на заседание Группы ядерных поставщиков (ГЯП) вопросы формирования правил экспорта продукции ядерного и двойного применения. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.
"Страны-участницы, включая Российскую Федерацию, подвели итоги деятельности ГЯП за год, - отметили в министерстве. - Обсуждены вопросы формирования правил экспорта продукции ядерного и двойного применения".
Кроме того, стороны утвердили изменения в контрольные списки, а также правила процедуры Группы.
"Рассмотрены вопросы приема новых членов", - информировали в дипведомстве РФ.