Представители РФ обсудили в Берне вопросы экспорта продукции ядерного применения

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские представители обсудили в Берне на заседание Группы ядерных поставщиков (ГЯП) вопросы формирования правил экспорта продукции ядерного и двойного применения. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Страны-участницы, включая Российскую Федерацию, подвели итоги деятельности ГЯП за год, - отметили в министерстве. - Обсуждены вопросы формирования правил экспорта продукции ядерного и двойного применения".

Кроме того, стороны утвердили изменения в контрольные списки, а также правила процедуры Группы.

"Рассмотрены вопросы приема новых членов", - информировали в дипведомстве РФ.