Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители РФ обсудили в Берне вопросы экспорта продукции ядерного применения

Политика
26 июня, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Кроме того, стороны утвердили изменения в контрольные списки, а также правила процедуры Группы ядерных поставщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские представители обсудили в Берне на заседание Группы ядерных поставщиков (ГЯП) вопросы формирования правил экспорта продукции ядерного и двойного применения. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Страны-участницы, включая Российскую Федерацию, подвели итоги деятельности ГЯП за год, - отметили в министерстве. - Обсуждены вопросы формирования правил экспорта продукции ядерного и двойного применения".

Кроме того, стороны утвердили изменения в контрольные списки, а также правила процедуры Группы.

"Рассмотрены вопросы приема новых членов", - информировали в дипведомстве РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
2
АФК "Система" сообщила об аресте принадлежащих компании акций МТС, "Медси" и БЭСК
3
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
4
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
5
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
6
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
7
ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 дали отрицательный результат
Темы дня
Загрузка...
Реклама