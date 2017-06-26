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Лавров обсудил с Тиллерсоном кризис в Сирии, в том числе режим прекращения огня

Политика
26 июня, 21:58 дата обновления: 26 июня, 22:26 UTC+3

В ходе телефонного разговора, глава МИД России призвал США не допускать провокаций в отношении армии Сирии

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном урегулирование кризиса в Сирии, включая закрепление режима прекращения огня. Об этом сообщили в МИД РФ по результатам состоявшегося в понедельник телефонного разговора.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении ведомства.

Также в ходе разговора Лавров призвал США не допускать провокаций в отношении правительственных войск Сирии, "ведущих операции против террористов".

Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты, "в том числе по вопросам двусторонней повестки дня", сообщили в дипведомстве.

 

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
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