Лавров обсудил с Тиллерсоном кризис в Сирии, в том числе режим прекращения огня

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном урегулирование кризиса в Сирии, включая закрепление режима прекращения огня. Об этом сообщили в МИД РФ по результатам состоявшегося в понедельник телефонного разговора.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ", - говорится в сообщении ведомства.
Также в ходе разговора Лавров призвал США не допускать провокаций в отношении правительственных войск Сирии, "ведущих операции против террористов".
Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты, "в том числе по вопросам двусторонней повестки дня", сообщили в дипведомстве.