Минпромторг: Россия уничтожила 99% своих запасов химоружия

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия уничтожила 99% своих запасов химического оружия, сообщает в понедельник Министерство промышленности и торговли РФ.
"По состоянию на 26 июня 2017 г. в Российской Федерации уничтожено 39 561 т отравляющих веществ или 99%", - говорится в сообщении ведомства.
С 2016 года уничтожение химического оружия осуществляется только на объекте "Кизнер" в Удмуртии. "На заводе хранилось около 5 745 т отравляющих веществ в 2 187 023 артиллерийских боеприпасах, снаряженных отравляющими веществами ви-икс (VX), зарином, зоманом и люизитом", - пояснили в ведомстве.
С 19 июня 2017 года начато уничтожение артиллерийских боеприпасов в снаряжении отравляющих веществ ви-икс, а с июля на объекте будет введен в эксплуатацию корпус по уничтожению артиллерийских боеприпасов в снаряжении люизит.
Россия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. Международные обязательства предписывают РФ завершить работу по уничтожению химоружия до 31 декабря 2018 года. В марте глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич заявил, что Россия, скорее всего, завершит ликвидацию химического оружия досрочно - в 2017 году.