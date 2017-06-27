Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг: Россия уничтожила 99% своих запасов химоружия

Политика
27 июня, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По данным ведомства, уничтожено 39 561 т отравляющих веществ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия уничтожила 99% своих запасов химического оружия, сообщает в понедельник Министерство промышленности и торговли РФ.

"По состоянию на 26 июня 2017 г. в Российской Федерации уничтожено 39 561 т отравляющих веществ или 99%", - говорится в сообщении ведомства.

Смотрите также
Дезактивация авиационных химических боеприпасов, 2006 год

Уничтожение химического оружия в РФ. Досье

С 2016 года уничтожение химического оружия осуществляется только на объекте "Кизнер" в Удмуртии. "На заводе хранилось около 5 745 т отравляющих веществ в 2 187 023 артиллерийских боеприпасах, снаряженных отравляющими веществами ви-икс (VX), зарином, зоманом и люизитом", - пояснили в ведомстве.

С 19 июня 2017 года начато уничтожение артиллерийских боеприпасов в снаряжении отравляющих веществ ви-икс, а с июля на объекте будет введен в эксплуатацию корпус по уничтожению артиллерийских боеприпасов в снаряжении люизит.

Россия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. Международные обязательства предписывают РФ завершить работу по уничтожению химоружия до 31 декабря 2018 года. В марте глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич заявил, что Россия, скорее всего, завершит ликвидацию химического оружия досрочно - в 2017 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
2
Арест доли "Системы" в МТС не мешает работе оператора
3
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет
4
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
5
Белый дом заявил о нарушениях при принятии решения Сенатом США по санкциям против РФ
6
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
7
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
Темы дня
Загрузка...
Реклама