Путин посетит Ижевск с рабочей поездкой

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник отправится с рабочей поездкой в Ижевск. В столице Удмуртии глава государства посетит концерн "Калашников", где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, кроме того, президент встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками - победителями научно-технических конкурсов и соревнований.
В ходе рабочей поездки Путин ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения "Ижевского электромеханического завода "Купол".
В ходе "Прямой линии" с президентом 15 июня жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Путин пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Управление Следственного комитета (СК) по Удмуртской Республике начало проверку по обращению жительницы Ижевска.
В тот же день временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что администрация Удмуртии приложит все усилия, чтобы помочь гражданам в переселении из ветхого и аварийного жилья.