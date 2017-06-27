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"Ъ": около 85% россиян на выборах президента будут голосовать на участках с видеокамерами

Политика
27 июня, 4:58 UTC+3 МОСКВА

Изображение с видеокамер будет транслироваться онлайн в интернете, а хранить видеоматериалы предлагается не менее трех месяцев

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МОСКВА, 27 июня. Центризбирком (ЦИК) РФ готовит постановление, которое определит порядок видеонаблюдения на президентских выборах 2018 года. Согласно новому документу, 85% избирателей будут голосовать на участках, оборудованных видеокамерами. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Видеонаблюдение на президентских выборах планируется организовать во всех областных и районных центрах, рассказал Булаев. "Около 85% населения будут голосовать на участках с камерами", - пояснил он. По затратам на видеонаблюдение еще идут дополнительные согласования в Минкомсвязи и Минфине, "но они точно не превысят 3 млрд рублей", добавил собеседник издания.

Кроме того, по словам зампреда ЦИК, практически согласован вопрос о видеонаблюдении в территориальных избирательных комиссиях. Предполагается, что это позволит полностью поставить под контроль работу с протоколами.

Изображение с видеокамер будет транслироваться онлайн в интернете, а хранить видеоматериалы предлагается не менее трех месяцев, пишет газета. При этом отмечается, что на прошлых выборах президента материалы хранились год. "Работа с архивом требует достаточно серьезных финансовых ресурсов: чем дольше хранится видеоматериал, тем более значимые суммы нужны, - пояснил Булаев. - К тому же сроки для обжалования итогов выборов ограничены тремя месяцами".

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, курирующего подготовку постановления, штабы кандидатов получат "безграничные возможности в доступе к видеоархиву". Избиратель же сможет пожаловаться на нарушение на любом участке представителям кого-то из кандидатов или запросить видео через систему избиркомов только по своему участку.

"Избирателю нужно будет написать заявку с обоснованием, в чем, по его мнению, заключается нарушение, указав временной отрезок, в который оно предположительно было совершено", - пояснил Лопатин. По его словам, над постановлением пока идет работа, документ будет принят ЦИКом после обсуждения с представителями кандидатов в президенты.

Президент РФ Владимир Путин 1 июня 2017 года подписал изменения в закон "О выборах президента РФ", предусматривающие применение на участках средств видеонаблюдения и трансляции изображения.

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