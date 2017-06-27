"Ъ": около 85% россиян на выборах президента будут голосовать на участках с видеокамерами

США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атакиМеждународная панорама 27 июня, 4:53
Источник: Трамп готовится к встрече с Путиным на "двадцатке"Международная панорама 27 июня, 4:10
Трамп внес на утверждение Сената Конгресса США кандидатуру нового главы ФБРМеждународная панорама 27 июня, 3:45
Три сотрудника CNN уволились из-за cтатьи о встрече Скарамуччи с главой РФПИМеждународная панорама 27 июня, 3:34
В Москве построят два новых железнодорожных вокзалаОбщество 27 июня, 3:30
Васильева: школам было бы достаточно одной-двух сквозных предметных линеек учебниковОбщество 27 июня, 3:28
Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд предъявить президенту обвинения в коррупцииМеждународная панорама 27 июня, 2:24
Госдеп обещает четко выполнять иммиграционный указ ТрампаМеждународная панорама 27 июня, 2:24
"Филадельфия" сделала квалификационное предложение хоккеисту ЛюбимовуСпорт 27 июня, 1:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. Центризбирком (ЦИК) РФ готовит постановление, которое определит порядок видеонаблюдения на президентских выборах 2018 года. Согласно новому документу, 85% избирателей будут голосовать на участках, оборудованных видеокамерами. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
Видеонаблюдение на президентских выборах планируется организовать во всех областных и районных центрах, рассказал Булаев. "Около 85% населения будут голосовать на участках с камерами", - пояснил он. По затратам на видеонаблюдение еще идут дополнительные согласования в Минкомсвязи и Минфине, "но они точно не превысят 3 млрд рублей", добавил собеседник издания.
Кроме того, по словам зампреда ЦИК, практически согласован вопрос о видеонаблюдении в территориальных избирательных комиссиях. Предполагается, что это позволит полностью поставить под контроль работу с протоколами.
Изображение с видеокамер будет транслироваться онлайн в интернете, а хранить видеоматериалы предлагается не менее трех месяцев, пишет газета. При этом отмечается, что на прошлых выборах президента материалы хранились год. "Работа с архивом требует достаточно серьезных финансовых ресурсов: чем дольше хранится видеоматериал, тем более значимые суммы нужны, - пояснил Булаев. - К тому же сроки для обжалования итогов выборов ограничены тремя месяцами".
По словам члена ЦИК Антона Лопатина, курирующего подготовку постановления, штабы кандидатов получат "безграничные возможности в доступе к видеоархиву". Избиратель же сможет пожаловаться на нарушение на любом участке представителям кого-то из кандидатов или запросить видео через систему избиркомов только по своему участку.
"Избирателю нужно будет написать заявку с обоснованием, в чем, по его мнению, заключается нарушение, указав временной отрезок, в который оно предположительно было совершено", - пояснил Лопатин. По его словам, над постановлением пока идет работа, документ будет принят ЦИКом после обсуждения с представителями кандидатов в президенты.
Президент РФ Владимир Путин 1 июня 2017 года подписал изменения в закон "О выборах президента РФ", предусматривающие применение на участках средств видеонаблюдения и трансляции изображения.