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Путин: стратегическое партнерство России и Таджикистана будет плодотворно развиваться

Политика
27 июня, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Российский лидер направил своему коллеге Эмомали Рахмону поздравления с Днем национального единства и 20-й годовщиной подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравления по случаю Дня национального единства и двадцатой годовщины подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Подписание Общего соглашения стало знаковым событием в истории Таджикистана. Оно положило конец многолетней гражданской войне, способствовало достижению национального единства, открыло путь к мирному, благополучному развитию страны. В те годы Россия оказывала активную поддержку руководству и народу Таджикистана как в деле мирного урегулирования, так и в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе", - говорится, в частности, в телеграмме.

Президент выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство России и Таджикистана, опирающееся на добрые традиции дружбы и взаимопомощи, "будет и далее плодотворно развиваться на благо наших народов".

"Искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира, благополучия и процветания", - заключил Путин.

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Персоны
Рахмон, Эмомали Путин, Владимир Владимирович
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