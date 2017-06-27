Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Балашихи подал в отставку после резонансного закрытия полигона "Кучино"

Политика
27 июня, 11:09 дата обновления: 27 июня, 11:20 UTC+3

Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации города Лилия Татевосян

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полигон бытовых отходов "Кучино"

Полигон бытовых отходов "Кучино"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков подал в отставку, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Смотрите также

Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Ранее в пятницу в районе с общественным резонансом был закрыт полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".

"27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян" - говорится в сообщении пресс-службы.

22 июня президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Президенту пожаловались на запах с полигона жители близлежащих домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

Смотрите также

В Балашихе закрыли полигон ТБО "Кучино"

Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе

Воробьев поручил закрыть свалку в Балашихе

У управляющей свалкой в Балашихе компании отзывают лицензию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины подтвердило гибель сотрудника ГУР при взрыве автомобиля в Киеве
2
СМИ: Польша планирует крупные закупки российского угля
3
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
4
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
5
Пропавшая под Иркутском пенсионерка провела в лесу девять дней
6
Медведев будет представлять РФ на церемонии прощания с Гельмутом Колем
7
Воронежский авиазавод опроверг информацию о прекращении выпуска Ан-148
Темы дня
Загрузка...
Реклама