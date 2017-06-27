Глава Балашихи подал в отставку после резонансного закрытия полигона "Кучино"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков подал в отставку, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Ранее в пятницу в районе с общественным резонансом был закрыт полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".
"27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян" - говорится в сообщении пресс-службы.
22 июня президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.
Президенту пожаловались на запах с полигона жители близлежащих домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.