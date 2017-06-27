Нарышкин: ряд успешных операций нелегальной разведки не рассекречен до сих пор

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Целый ряд успешных операций отечественных разведчиков-нелегалов до сих пор остается под грифом "секретно".
Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Нелегальная разведка СВР отмечает 95 лет со дня своего создания - 28 июня 1922 года было утверждено "Положение о Закордонном отделении ИНО", где в качестве одного из дополнительных инструментов решения стоящих перед разведкой задач предусматривалось использование методов нелегальной работы.
"Царская Россия профессиональной нелегальной разведки не имела, делая упор на приобретение агентурных позиций действующими под различными прикрытиями "легальными" разведчиками", - напомнил Нарышкин.
Яркими страницами в истории нелегальной разведки, добавил он, является ее деятельность накануне и в годы Великой Отечественной войны. В послевоенный период она способствовала достижению ядерного паритета между великими державами, срыву конкретных планов Запада по нанесению превентивного удара по СССР и его союзникам.
"Примеры героической деятельности разведчиков-нелегалов широко описаны в литературе, изображены в художественных и документальных фильмах. Их имена известны - Николай Иванович Кузнецов, Алексей Николаевич Ботян, Геворк Андреевич Вартанян, Говар Левоновна Вартанян, Алексей Михайлович Козлов и многие другие", - сказал директор СВР.
"О некоторых не менее успешных операциях пока не пришло время говорить. Они не рассекречены", - добавил он.