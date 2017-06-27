Путин и Лукашенко 30 июня проведут заседание Совета Союзного государства

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президенты России и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня проведут в Москве очередное заседание Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 г., обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также лидеры двух стран проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Ожидается, что перед заседанием ВГС Путин и Лукашенко примут участие в работе Четвертого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.