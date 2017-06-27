Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Лукашенко 30 июня проведут заседание Совета Союзного государства

Политика
27 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Президенты России и Белоруссии, в частности, рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президенты России и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня проведут в Москве очередное заседание Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 г., обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также лидеры двух стран проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Ожидается, что перед заседанием ВГС Путин и Лукашенко примут участие в работе Четвертого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд
2
При взрыве в Киеве погиб сотрудник украинской разведки
3
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
4
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
5
Суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама