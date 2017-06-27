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Грушко: Москва пока не подтверждает проведение Совета РФ - НАТО в июле

Политика
27 июня, 13:34 UTC+3 ВЕНА 27, июня. /ТАСС

Постпред РФ при альянсе сообщил, что относительно заседания ведутся консультации

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ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Российская сторона пока не может подтвердить, что очередное заседание Совета Россия - НАТО состоится в июле. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко.

"Не могу подтвердить эти сроки, - отметил дипломат. - Мы работаем над этим вопросом. Относительно заседания Совета Россия - НАТО ведутся консультации".

Предстоящая встреча Совета станет второй в этом году, первая состоялась 30 марта. В 2016 году он созывался три раза.

До 2014 года и кризиса на Украине, который практически полностью парализовал работу этой структуры, ее заседания на уровне послов проходили по несколько раз в месяц. Весной 2014 года в ответ на воссоединение Крыма с Россией НАТО заблокировала все практическое сотрудничество с Москвой, однако приняла решение сохранить площадку Совета в качестве канала для политического диалога.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
Россия
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