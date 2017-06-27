Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Кремль категорически не согласен с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию агрессором на Донбассе, и продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента, и, безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету", - заверил представитель Кремля.

По мнению Пескова, выступление президента Франции "подчеркивает значение нормандского формата, который является единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток урегулировать этот внутриукраинский конфликт".

В понедельник в Париже прошла встреча Макрона с президентом Украины Петром Порошенко, после которой французский лидер высказался по теме украинского кризиса. Кроме того он назвал достаточно глубокой историю отношений Украины и Франции. "Киевская Русь в истории была, вряд ли это кто-то может оспаривать, здесь нечего добавлять", - заметил по этому поводу Песков.