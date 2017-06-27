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В Кремле не располагают сведениями о готовящихся химатаках в Сирии

Политика
27 июня, 12:54 UTC+3

Ранее сообщалось, что власти США усматривают признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают сведениями о готовящихся химических атаках в Сирии.

"Мне не известно о какой-либо информации, об угрозе применения химических вооружений. Точной информацией я не располагаю, думаю что мои коллеги из специальных служб и Министерства обороны, если она будет, поделятся такими опасениями", - сказал Песков комментируя заявление Белого дома о якобы имеющихся в распоряжении американской администрации потенциальных свидетельствах о подготовке правительством Сирийской Арабской Республики химических атак. Он добавил, что ранее неоднократно фиксировались случаи применения химических отравляющих веществ боевиками-террористами ИГ и других преступных группировок, поэтому наверняка, потенциальная опасность повторения подобных ситуаций существует.

Что касается самого заявления Белого дома, Песков заметил, что о нем в Кремле слышали. "Мы не знаем, что является основанием для этого, - добавил он. - Безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", ибо как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием  химических отравляющих веществ проведено не было, соответственно мы не читаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы".

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Кремль последовательно проводит линию и отстаивает тезис о том, что без проведения расследования возлагать вину на Башара Асада "не возможно, не легитимно и абсолютно не верно с точки зрения достижения конечной цели  по сирийскому урегулированию". "Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской Арабской Республики мы также считаем не приемлемыми", - заявил Песков, сделав при этом особый акцент на то, что в России также считают "абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отравляющих веществ".

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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