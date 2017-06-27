Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карасин и Абашидзе встретятся 7 июля в Праге

Политика
27 июня, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов нормализации российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе встретятся 7 июля в Праге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

Встречи Карасина и Абашидзе проводятся на регулярной основе с 2012 года. Этот переговорный формат стал первым после разрыва дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси в 2008 году. Руководители РФ и Грузии неоднократно отмечали, что встречи Карасина и Абашидзе принесли положительные результаты.

В ходе консультаций 7 июля планируется "продолжить обсуждение практических вопросов нормализации российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов".

"В мероприятии также примут участие представители транспортных ведомств двух стран", - отметили в МИД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Карасин, Григорий Борисович
Страны
Грузия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
При взрыве в Киеве погиб сотрудник украинской разведки
5
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
6
Суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова
7
В Кремле не располагают сведениями о готовящихся химатаках в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама