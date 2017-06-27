Карасин и Абашидзе встретятся 7 июля в Праге

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе встретятся 7 июля в Праге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

Встречи Карасина и Абашидзе проводятся на регулярной основе с 2012 года. Этот переговорный формат стал первым после разрыва дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси в 2008 году. Руководители РФ и Грузии неоднократно отмечали, что встречи Карасина и Абашидзе принесли положительные результаты.

В ходе консультаций 7 июля планируется "продолжить обсуждение практических вопросов нормализации российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов".

"В мероприятии также примут участие представители транспортных ведомств двух стран", - отметили в МИД РФ.