Кремль сожалеет об отсутствии конкретных наработок по встрече Путина и Трампа

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что в Кремле сожалеют об отсутствии конкретных наработок по двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом он отметил, что если в Гамбурге на саммите "двадцатки" появится такая возможность, российский лидер обязательно ею воспользуется.
"Что касается полноформатной встречи, то пока каких-либо наработок, к сожалению, нет", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "так или иначе Путин и Трамп будут находиться в Гамбурге на одном мероприятии". "Поэтому так или иначе они смогут каким-то образом пообщаться", - выразил надежду он. Песков также отметил, что как правило, мировые лидеры участвуют в многосторонних международных мероприятиях для того, чтобы "принять участие в обсуждении многосторонней повестки дня и для того, чтобы осуществить целый ряд двусторонних встреч". "Я уверен, что президент Путин сделает именно это", - заключил пресс-секретарь главы российского государства.
При этом Песков счел некорректным предположение о том, что американская сторона опасается встречи с российским лидером, так как Путин и Трамп находятся в разных весовых категориях с точки зрения веса на мировой арене. "Я не думаю, что это корректная постановка вопроса, - подчеркнул представитель Кремля. - Хотя действительно, президент Путин пользуется абсолютно превалирующей поддержкой россиян внутри страны и является одним из самых известных и самых влиятельных политиков на мировой арене. Оспорить этот тезис вряд ли возможно".