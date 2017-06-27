Москва считает важным возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москва считает важным возобновить диалог в Совете Россия - НАТО с участием военных для разрядки ситуации. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст выступления размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

"Сегодня в Европу возвращаются американские войска в количестве нескольких бригад, включая бронетанковую и авиационную. Вводятся в строй пять передовых складов хранения тяжелой военной техники бригадного комплекта, - отметил дипломат. - Вдвое возросло количество учений, активность военно-морских и военно-воздушных сил альянса. Строятся объекты ПРО. Раньше это называлось "эскалацией военной напряженности" в Европе".

"Считаем, что для разрядки нам надо задействовать все имеющиеся инструменты, - подчеркнул он. - Надо возобновить диалог в Совете Россия-НАТО с участием военных. Он именно для этого и создавался".

Келин напомнил, что Россия не раз выдвигала инициативы для преодоления нараставшей конфронтации. "Однако все они под надуманными предлогами отметались нашими западными партнерами, - обратил внимание представитель МИД РФ. - Предложенный нами Договор о европейской безопасности, слету был назван бесперспективным политическим лозунгом. Настоящую безопасность, дескать, может дать только НАТО".

"Такой вот бесславный получился финал у принципа неделимости безопасности", - сказал Келин.