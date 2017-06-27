Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму выявлено 17 НПО-"иностранных агентов"

Политика
27 июня, 13:16 дата обновления: 27 июня, 13:28 UTC+3

Также на полуострове пресечена деятельность 20 преступных группировок

Поделиться
Материал из 1 страницы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. В Крыму за год выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в столице Крыма.

Он также отметил, что за указанный период пресечена деятельность 20 преступных группировок.

"(В Крыму за год) Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов, - заявил Патрушев. - Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента".

Он отметил, что после совещания, которое секретарь Совбеза провел в марте прошлого года в Ялте, были "приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокаду Крымского полуострова". Патрушев констатировал, что на полуострове активизирована работа по пресечению вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций, а также усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении организаций, использующих труд иностранцев.

"Одновременно приняты меры по укреплению межнациональных отношений, включая ввод в эксплуатацию системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", - добавил он. Кроме того, были установлены преференции при получении вида на жительство для граждан, которые были подвергнуты незаконной депортации, а также их родственников.

Патрушев отметил и усиление контроля за антитеррористической защищенностью объектов туристической сферы. "Почти вдвое увеличена плотность патрульно-постовых отрядов в городах-курортах, местах массового отдыха, - заявил секретарь Совбеза. - За детскими оздоровительными учреждениями закреплены сотрудники полиции".

"Благодаря этим и иным мерам, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна, - резюмировал Патрушев. - Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
При взрыве в Киеве погиб сотрудник украинской разведки
5
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
6
Суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова
7
В Кремле не располагают сведениями о готовящихся химатаках в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама