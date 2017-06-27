В Крыму выявлено 17 НПО-"иностранных агентов"

Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизньОбщество 27 июня, 13:30
ФК "Амкар" отправил в отставку тренера молодежной команды, лучшего бомбардира клубаСпорт 27 июня, 13:26
Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командой игройСпорт 27 июня, 13:20
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под РоналдуСпорт 27 июня, 13:18
Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018Спорт 27 июня, 13:16
Акционеры ДВМП переизбрали совет директоров в прежнем составеТранспорт 27 июня, 13:14
Группа Imagine Dragons привезет в Москву новый альбомКультура 27 июня, 13:13
Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренераСпорт 27 июня, 13:11
Около 600 промышленных компаний представят свою продукцию на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 27 июня, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. В Крыму за год выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в столице Крыма.
Он также отметил, что за указанный период пресечена деятельность 20 преступных группировок.
"(В Крыму за год) Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов, - заявил Патрушев. - Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента".
Он отметил, что после совещания, которое секретарь Совбеза провел в марте прошлого года в Ялте, были "приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокаду Крымского полуострова". Патрушев констатировал, что на полуострове активизирована работа по пресечению вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций, а также усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении организаций, использующих труд иностранцев.
"Одновременно приняты меры по укреплению межнациональных отношений, включая ввод в эксплуатацию системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", - добавил он. Кроме того, были установлены преференции при получении вида на жительство для граждан, которые были подвергнуты незаконной депортации, а также их родственников.
Патрушев отметил и усиление контроля за антитеррористической защищенностью объектов туристической сферы. "Почти вдвое увеличена плотность патрульно-постовых отрядов в городах-курортах, местах массового отдыха, - заявил секретарь Совбеза. - За детскими оздоровительными учреждениями закреплены сотрудники полиции".
"Благодаря этим и иным мерам, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна, - резюмировал Патрушев. - Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере".