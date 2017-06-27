В Крыму выявлено 17 НПО-"иностранных агентов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. В Крыму за год выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в столице Крыма.

Он также отметил, что за указанный период пресечена деятельность 20 преступных группировок.

"(В Крыму за год) Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов, - заявил Патрушев. - Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента".

Он отметил, что после совещания, которое секретарь Совбеза провел в марте прошлого года в Ялте, были "приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокаду Крымского полуострова". Патрушев констатировал, что на полуострове активизирована работа по пресечению вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций, а также усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении организаций, использующих труд иностранцев.

"Одновременно приняты меры по укреплению межнациональных отношений, включая ввод в эксплуатацию системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", - добавил он. Кроме того, были установлены преференции при получении вида на жительство для граждан, которые были подвергнуты незаконной депортации, а также их родственников.

Патрушев отметил и усиление контроля за антитеррористической защищенностью объектов туристической сферы. "Почти вдвое увеличена плотность патрульно-постовых отрядов в городах-курортах, местах массового отдыха, - заявил секретарь Совбеза. - За детскими оздоровительными учреждениями закреплены сотрудники полиции".

"Благодаря этим и иным мерам, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна, - резюмировал Патрушев. - Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере".