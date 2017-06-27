Володин принял приглашение посетить Иран

СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение спикера меджлиса [парламента] Ирана Али Лариджани посетить с визитом эту страну.

"Что касается приезда к вам, то да, конечно, мы с вами партнеры и должны общаться, поэтому обязательно такой визит состоится, просто обсудим более конкретно, когда это можно будет сделать", - сказал Володин.

В начале встречи Лариджани пригласил своего коллегу посетить Тегеран. "5 августа мы проведем церемонию инаугурации президента Ирана [Хасана Роухани], я приглашаю вас принять в ней участие", - отметил он, напомнив, что на предыдущей такой церемонии присутствовал спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин.

Володин заявил о наличии взаимопонимания с Ираном в вопросах борьбы с терроризмом. Он отметил, что во вторник в ходе состоявшегося в Сеуле второго совещания спикеров парламентов стран Евразии в разных форматах общался с Лариджани, и указал, что ему "очень понравилась постановка вопросов" со стороны иранского политика.

"Мы действительно понимаем друг друга, особенно в таких вопросах, как вопросы борьбы терроризмом, вопросы безопасности, потому что Россия и Иран многое делают для того, чтобы победить терроризм", - подчеркнул председатель Госдумы.