Володин назвал задачи следующего совещания спикеров парламентов Евразии

СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участники следующего, третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии должны будут оценить, насколько удалось реализовать решения, по которым был достигнут консенсус на втором форуме, состоявшемся в Сеуле.

"Нам удалось выйти на решения, которые можно считать консенсусом, это очень важно. Это говорит о том, что наше совещание, общение с коллегами и обсуждение проблемной повестки позволило выйти на решения, которые поддерживаются всеми", - сказал Володин журналистам.

По его словам, это в первую очередь вопросы, которые характеризуют текущую повестку. "Это предложения по противодействию тем вызовам, которые есть и с которыми сталкивается большинство стран Евразии, - продолжил глава нижней палаты парламента РФ. - Это борьба с терроризмом, противодействие наркотрафику, вопросы безопасности".

"Это план, который нам предстоит реализовать, - считает Володин. - Он включает в себя в том числе вопросы, имеющие отношение к обмену новациями и лучшими законодательными практиками, решающие задачи развития новых сфер экономики, технологий, это тоже очень важно".

Спикер Госдумы пояснил, что через обсуждение конкретных вопросов, в том числе развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, законодатели решают задачи улучшения жизни граждан.

"Поэтому повестка получилась насыщенная, конкретная и дающая возможность на будущий год подойти к ней уже с анализом: что сделано, что получилось, какие вопросы перспективны. Наполнение этой конкретикой совещания - очень важный момент для законодателей, это ставит перед нами определенные планки ответственности и задачи, которые мы должны будем решать до третьего совещания", - заключил он.

Институализация совещания

По словам Володина, институализация совещания спикеров парламентов Евразии возможна после проведения третьего или четвертого форума, но уже сегодня можно сказать, что этот формат подтвердил свою актуальность.

"Формат совещания председателей парламентов - новый формат, но уже звучат предложения о его институалиации и о подготовке устава", - сказал Володин. "Но я здесь поддерживаю предложения моего коллеги, председателя Национального собрания Кореи Чон Се Гюна. Нам необходимо, может быть, иметь это в голове и взять как домашнее задание, но решение нужно принимать по итогам уже третьего, возможно, четвертого совещания, когда мы станем лучше понимать друг друга и когда у нас появится повестка, основанная на нашей работе", - подчеркнул он.